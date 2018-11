Aantal Facebook-gebruikers neemt af, Instagram is hot

Facebook is (nog) niet ten dode opgeschreven, want uit de cijfers blijkt dat het aantal gebruikers nog steeds meer is dan het aantal gebruikers van Instagram. Toch daalt het aantal gebruikers van Facebook wel in onze regio. In heel Gelderland daalde dat aantal met 3 procent.



Instagram groeit daarentegen qua aantal gebruikers. In iedere gemeente in deze regio nam het percentage gebruikers toe. In heel Gelderland was de stijging van het aantal gebruikers 24 procent.