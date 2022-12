Aantal glijpartijen valt volgens ziekenhuizen mee: ‘Code oranje heeft z’n werk gedaan’

Kolendra­gers, straatve­gers; alle arme Nijmegena­ren gingen vroeger met nieuwjaars­kaar­ten langs de deuren

NIJMEGEN - Tegenwoordig komen alleen de krantenbezorgers nog langs met een nieuwjaarskaartje. In het straatarme Nijmegen van de achttiende en negentiende eeuw was dit voor veel burgers een welkome inkomstenbron. Hun historische nieuwjaarskaarten zijn vanaf 15 december te zien in etalages in het centrum.

16 december