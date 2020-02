Aantal inbraken in Gelderse woningen gestegen: zo vaak sloegen inbrekers in jouw gemeente toe

Interactieve kaartHet aantal inbraken in woningen in Gelderland is in 2019 flink gestegen. Sloegen inbrekers in 2018 nog 4.030 keer toe in huizen, in 2019 was dat 4.211 keer. Daarmee is Gelderland de enige provincie waar het aantal woninginbraken is toegenomen, blijkt uit een analyse van Independer op basis van politiecijfers.

Het aantal inbraken is daarmee in Gelderland vorig jaar met 4,5 procent gestegen ten opzichte van 2018. Landelijk is er juist een afname van 8 procent: in Nederland werden in 2019 in totaal 39.452 inbraken geregistreerd.

De meeste inbraken waren in Gelderland in Nijmegen (490) en Arnhem (453), zo blijkt uit de politiecijfers. Dat betekent dat in Nijmegen 1 op de 197 huishoudens het slachtoffer is geweest van een inbraak en in Arnhem 1 op de 177.

Sterke afname in Ede en Doesburg

Bekeken per huishouden valt ook Rozendaal op met 1 inbraak per 85 huishoudens. Dit cijfer geeft echter een vertekend beeld, omdat daar slechts 682 huishoudens zijn. In totaal werd er juist maar acht keer ingebroken. Ook Renkum valt op met 1 inbraak per 117 huishoudens. Net als Culemborg, waar 1 op de 174 huishoudens is getroffen door een inbraak.

In Doesburg halveerde het aantal inbraken bijna. Waren er in 2018 nog 13 gevallen van bekend, in 2019 waren dat er nog maar 7. Ook in Ede is een grote afname te zien. Daar werd in 2019 157 keer minder ingebroken dan in 2018.