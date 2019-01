Aantal orgaantransplantaties gestegen door verbeterde technieken

De stijging van 244 geschikte donoren in 2017 naar 273 in 2018 lijkt fors. ,,Dit aantal fluctueert elk jaar wel wat, maar is niet alleszeggend’’, legt hij uit. Opmerkelijker is volgens hem wél dat het aantal orgaantransplantaties dat kon worden uitgevoerd zo hard kon stijgen met dit donoraanbod: 815 transplantaties tegen 710 in 2017.,,Sinds een jaar of drie profiteren we landelijk van een nieuwe techniek: machinale perfusie”, zegt hij. ,,We bewaren de nieren niet langer op smeltend ijs, maar sluiten die direct aan op een perfusiemachine om de organen continu te kunnen doorspoelen. Het is een nabootsing van de natuurlijke situatie waardoor organen beter van kwaliteit blijven en niet afvallen voor transplantatie.”