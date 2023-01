Aantal winkeliers in Nijmeegse binnenstad ook onverwacht zonder stroom: ‘Ik loop veel omzet mis, jammer’

‘Mijn eis: Snacks uit de frituur terug in de muur. Het liefst de zelfgemaak­te’

Terwijl er in 2022 rechtszaken werden geseponeerd wegens personeelstekorten in de rechtbanken, ging er deze week nog wel eentje door. Een online beroepsroddelaar had de weduwe van een bekende volkszanger ‘gecremeerde kroket’ genoemd. De weduwe stapte naar de rechter wegens smaad.

11:45