Aantal ziekmeldingen groeit explosief in onderwijs: soms wel 15 procent in quarantaine

10 tot 15 procent is een extreem hoog ziektepercentage. ,,Normaal vinden we 5 procent ziekte opvallend. Dan weten we dat we in een griepgolf zitten”, zegt Hans Schapenk, bestuurder van Scholengroep Rijk van Nijmegen met zes middelbare scholen in Nijmegen en Molenhoek.



Maar alles is anders nu. Dinsdag waren er 115 ziekmeldingen op het Kandinsky College, een van de scholen die binnen zijn bestuur vallen. Ongeveer 10 procent van de leerlingen is daar afwezig. ,,Deels vanwege klachten, deels uit bezorgdheid.” Voor zover bekend is er geen leerling besmet.