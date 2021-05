Aardgas-vrij wonen dreigt in Nijmegen op de waakvlam te staan: ‘We beginnen haast te krijgen’

Bewoners van Bottendaal en Hengstdal zal het wellicht zijn opgevallen: het is even wat stiller geworden rond het aardgasvrij maken van hun wijk. De afgelopen jaren was er veel over te doen: er waren informatiebijeenkomsten, bewoners zochten elkaar op tijdens ‘appeltaartgesprekken’ om hun ervaringen met isolatie en energiebesparing uit te wisselen.



De gemeente deelde vouchers uit waarmee ze producten konden aanschaffen om de woning duurzamer te maken en door gezamenlijk in te kopen werden her en der met korting zonnepanelen op daken gelegd. In de Thiemeloods volgden honderden bewoners een cursus over het isoleren van hun huis. Allemaal heel positief.