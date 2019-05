Aart Garssen nieuwe politiechef Gelderland-Zuid

In Nijmegen is hij de opvolger van de vertrokken districtschef Lute Nieuwerth, die de politie landelijk diverser moet maken. Sinds 2012 gaf Garssen leiding aan de regionale recherche.



Hij maakte naam met de zaak van de Posbankmoord, de moord op Alex Wiegmink die in 2016 na 13 jaar werd opgelost. Vorig jaar bleek zijn dienst ook digitaal haar mannetje te staan. Het lukte om beveiligde chats van criminelen live mee te lezen. De recherche zorgde ook voor een snelle doorbraak in de grootste moordzaak uit de Twentse geschiedenis: in november 2018 werden vier mannen in een growshop doodgeschoten. Ook formeerde Garssen het reviewteam dat in het diepste geheim de zaak Nicky Verstappen opnieuw doorspitte. Later werd Jos Brech gearresteerd.