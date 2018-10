Acht maanden cel voor dronken chauffeur op A73 nadat familielid arm verliest

Vrachtwa­gen brandt uit in Ubbergen

12:55 UBBERGEN – Op de Ubbergseweg in Ubbergen is in de nacht van donderdag op vrijdag een kleine vrachtwagen totaal uitgebrand. De auto werd even na 05.00 uur brandend aangetroffen op de Ubberseweg naast de Provincialeweg N325 op de grens van Ubbergen en Nijmegen.