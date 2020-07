Acht nieuwe tips over liquidatie Nijmeegse klusjesman Mehmet in Beuningen

De Nijmegenaar was die maandagochtend voor het eerst op weg naar een schildersklus op het Thorbeckeplein in Beuningen. In de reconstructie die in het televisieprogramma werd getoond, is te zien hoe een witte Volkswagen Transporter rond 8.20 uur parkeert aan de Burgemeester Geradtslaan, pal achter de auto van de klusjesman.

Zwarte Mègane

In de uitzending is te zien hoe deze witte bus na de aanslag al in Beuningen werd begeleid door een zwarte Renault Mègane. De bus is even later achtergelaten in de Alex Willemstraat in Winssen. Getuigen zagen hoe de bestuurder daar overstapte in de zwarte auto. Deze is die nacht uitgebrand teruggevonden in Zaanstad.