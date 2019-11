Acht vragen over het wereldberoemde trapveldje van basisschool De Buut in Nijmegen

Werkstraf­fen na verkeersru­zie vol geweld waar ‘honden geen brood van lusten’ in Nijmegen

17:21 NIJMEGEN/ ARNHEM - De politierechter in Arnhem heeft woensdag werkstraffen van 150 uur en voorwaardelijke celstraffen van 3 maanden opgelegd aan drie mannen, die in Nijmegen een verkeersongeval veroorzaakten en daarna een getuige en omstanders in elkaar sloegen.