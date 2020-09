Achter de schermen bij ‘A Bridge Too Far’: Lunchen met Sean Connery, tennissen met Robert Redford

Pas op dat je niet zichtbaar gefilmd wordt. Zo luidde het opmerkelijke advies aan figuranten die in 1976 meespeelden aan de destijds duurste film ooit gemaakt, A Bridge Too Far, met een sterrencast van wereldformaat.



,,Zodra je herkenbaar in beeld was geweest, moest je vertrekken. Want twee keer sneuvelen, dat kon natuurlijk niet", zegt figurant Cees Lange (62) uit Berg en Dal.