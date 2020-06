Achter de voordeur bij huiselijk geweld: ‘Eigenlijk zit niemand op een telefoontje van ons te wachten’

,,Ik heb het nu doorgegeven, ik laat het nu bij jullie.’’ Marlijn van der Heijden van Veilig Thuis in Gelderland-Zuid hoort het regelmatig van buren die Veilig Thuis bellen als ze horen of zien dat er gescholden of gevochten wordt bij de buren of als ze verdenkingen hebben van geweld tegen kinderen. ,,Maar wij kunnen niet zomaar op elk gerucht aan de slag gaan. Vaak is er méér informatie nodig.’’

In het gebouw van de GGD in Nijmegen zitten in de coronaperiode twee medewerkers dagelijks alle telefoontjes af te handelen van scholen, zorgprofessionals, buren of van slachtoffers van huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Vier andere collega's bellen in deze tijd vanuit huis.