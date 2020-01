Achtervolging eindigt met aanhouding in Nijmegen

Zonnepark De Grift in Nijmegen stap dichterbij; rechter wijst beroep boer Derksen af

9 januari NIJMEGEN - Het beroep van boer Derksen tegen de aanleg van Zonnepark De Grift langs de A15 in Nijmegen-Noord is door de Arnhemse rechter afgewezen. Alleen de raad van state kan nu nog een onherroepelijke vergunning tegenhouden. Onduidelijk is of Derksen nog beroep aantekent.