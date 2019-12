Actie in Nijmegen: stop met roken en geef je laatste shag aan Nijmeegse daklozen

Roken is volgens Bevers onlosmakelijk verbonden met het leven van veel daklozen. ,,We hebben het onszelf heus wel afgevraagd: moeten we ongezonde spullen uitdelen? Maar aan de andere kant weten we dat roken vaak hun enige verzetje is. En als je je sigaretten toch wegdoet, deel ze dan met een dakloze, die zo ook met een cadeautje het nieuwe jaar ingaat.”



Voorgerold shagje

Dat delen van iets dat je toch overhebt, is volgens Bevers precies de gedachte achter VoorMekaarNijmegen. Dit bewonersplatform komt voort uit het social design-project van wijkagent William Nijland en kunstenares Anne-Deborah Bakker.



Samen moedigden zij afgelopen maanden Nijmegenaren aan om de dak- en thuislozen in hun omgeving te leren kennen en er misschien ook iets voor te doen. Zo kreeg bijvoorbeeld een dakloze die graag schildert een expositie.



Het idee van sigaretten uitdelen aan daklozen is niet nieuw. Stichting Straatmensen, die in het centrum van Nijmegen maaltijden aan dak- en thuislozen uitdeelt, sluit altijd af met een koffie of thee, een koekje en voor de rokers een voorgerold shagje. ,,In het sinterklaaspakket doen we ze ook elk jaar”, zegt een vrijwilligster. ,,Warme sokken, een letter en sigaretten. Het is hun rustmoment in een zwaar bestaan.”