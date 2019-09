'Boerkaverbod is symboolpolitiek’

In de open brief staat dat de universiteit niet verplicht is het boerkaverbod na te leven: ‘Het is in de wet aan de universiteiten zelf opengelaten op welke manier ze met deze wet omgaan. De universiteit heeft geen verplichting om de wet te handhaven en zou er dus ook voor kunnen kiezen om een andere weg in te slaan door duidelijk stelling te nemen tegen de symboolpolitiek, het seksisme en de islamofobie die deze wet inhoudt.’ Het verbod versterkt daarnaast de sociale spanningen tussen bevolkingsgroepen, menen de ondertekenaars: ‘Zichtbaar islamitische vrouwen – met én zonder nikaab – worden nageroepen, bespuugd, hardop beledigd, bedreigd, alsook op straat geduwd en getrokken door voorbijgangers en fietsers.’

Sinterklaas en carnaval

Volgens Anya Topolski, universitair docent filosofie en één van de schrijvers van de brief, is een verbod op de campus 'compleet overbodig en nutteloos’: ,,Er is hier nog nooit een student geweest die in een boerka op de campus verscheen. Waarom moet de universiteit zo actief deze boodschap uitdragen? Het is kwetsend en sluit mensen uit.”



Zij noemt de nieuwe wet ridicuul: ,,Het is islamofoob. Als gezichtsbedekking niet is toegestaan, waarom mogen we dan wel christelijke feesten als Sinterklaas en carnaval vieren? Daar is net zo goed sprake van gezichtsbedekking. We moeten consequent zijn: of allebei wel, of niet.”



Een woordvoerder van de Radboud Universiteit wil inhoudelijk niet op de kwestie ingaan maar laat weten dat het college van bestuur graag in contact wil komen met de opstellers van het stuk: ,,Voor een gesprek om hierover van gedachten te wisselen.”