Actie tijdens intocht sint in Nijmegen: zeker vijftig Kick Out Zwarte Piet-demonstranten

UpdateNIJMEGEN - Demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet zijn zaterdag met zeker zo’n vijftig man bij de Voerweg in de Nijmeegse benedenstad. De anti-zwarte pietbeweging demonstreerde bij de intocht van Sinterklaas, die rond 14.15 uur was afgelopen.

Tot rellen of ongeregeldheden is het niet gekomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht door de politie. Wel zijn mensen preventief om hun identiteitsbewijs gevraagd.

De sfeer tijdens de intocht, waar vrijwel alle pieten zwart waren, was aan de Voerweg wel grimmig. Op de Waalkade hing een vrolijkere sfeer. Zeker honderd agenten waren op de been. Dit uit angst voor schermutselingen met tegenbetogers. ,,We zijn op alles voorbereid en voldoende geprepareerd. Demonstranten worden zo achter hekken gezet”, zegt een van de agenten.

Volledig scherm Een betoger © Tom Hessels Eerder was al duidelijk dat de politie op scherp staat tijdens de intocht. In besloten app-groepen van hooligans circuleren namelijk berichten waarin opgeroepen wordt om de anti-zwartepietbetogers ‘te leren zwemmen’, oftewel in de Waal te kieperen.



Tot een echte clash met de leden van de harde kern van NEC is het niet gekomen. Ook zij kwamen naar de intocht en liepen van afstand scheldend rond. Meermaals zijn zij weggestuurd door de politie.

Speciale plek

De anti Zwarte Piet-actiegroep had een plek toegewezen gekregen aan de Voerweg, ter hoogte van het bloemenwapen. Zij stonden daar onder meer met spandoeken. ‘Racisme is gen kinderfeest', valt daarop te lezen, verwijzend naar het in hun ogen racistische karakter van de pieten.

De actievoerders lieten eerder weten blij te zijn een plek langs de route te hebben gekregen. Wel had KOZP liever een plek direct aan de Waalkade gehad, om meer mensen te kunnen bereiken.

,,We mogen niet eens meer vrij rondlopen, omdat we anders klappen krijgen”, zegt een van de demonstranten. Een woordvoerder sprak de demonstranten daarop toe: “don’t speak to the media”.

Verderop, op de Waalbrug en op het stadseiland, stonden deze middag voorstanders van Zwarte Piet. Zij wilden voorkomen dat er een spandoek wordt opgehangen, zoals vorig jaar het geval was.

Volledig scherm De sfeer is grimmig tijdens de intocht. © Tom Hessels