Actie voor herdenking Market Garden: kerken luiden op zelfde moment de klokken

Breebaart maakte flink wat uren om de actie te regelen. Bijna een jaar geleden begon hij met schrijven naar kerkelijke organisaties. In totaal 22 kerkgenootschappen doen mee, zowel katholieke als protestante. Sommige van hen hebben meerdere kerken.



De film A Bridge Too Far, over de Slag om Arnhem, vormde voor Breebaart een inspiratiebron. ,,In de 37e minuut van die film zie je de vliegtuigen opstijgen. Op die tijd wilde ik de herdenking laten starten, dus ik wilde weten hoe laat dat precies gebeurde. Bijna nergens was dat bekend. Uiteindelijk wist het Britse Airborne Assault-museum me dit te vertellen: om kwart voor tien Engelse tijd, dus kwart voor elf Nederlandse tijd.”