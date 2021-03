Actiegroep in protest tegen Nijmeegse straatnaambordjes vol ‘zeeschurken’: ‘We moeten wakker worden’

Geen carnavals­show: evenement met publiek is nu eenmaal verboden

19 maart NIJMEGEN - Een carnavalstalkshow in een café waar ook nog eens publiek op af komt, is een evenement en daarom verboden in coronatijd. Dat is de reden waarom de Nijmeegse carnavalsshow, gepland op zondag 14 februari, op het laatste moment moest worden afgeblazen.