Actiegroep Radboudumc draagt 3.500 handtekeningen over voor betere CAO

Wintertuin­fes­ti­val: Wat horen we, als we luisteren?

16:14 NIJMEGEN - Wat horen we, als we luisteren? Dat is dit jaar het thema van het Wintertuinfestival. Dit literaire festival wordt van 21 tot en met 25 november in Nijmegen gehouden. Verhalenverteller, rapper, schrijver, theatermaker, labelbaas en presentator Akwasi is een van de gasten.