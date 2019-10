Actiegroep: weer hinder verkeer door nieuw protest boeren

Ooggetuigen van de oorlog ‘Onophoude­lijk klonk het fui, boem, fui, boem!’

14:16 De Nijmegenaren schikken zich stilaan in het leven in een frontstad. De week van 6 tot 12 oktober tekent zich door oorlogsgeweld. Op 7 oktober bombarderen zo’n duizend geallieerde vliegtuigen Kleef. Eén ervan werpt, voordat het neerstort, bommen af op de Ganzenheuvel in Nijmegen. Veertig huizen worden getroffen en negentien burgers gedood.