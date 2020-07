Acties van boeren escaleren, maar Vollenbroek was niet bang: ‘We leven in een beschaafd land’

Rivierste­den smachten naar de terugkomst van de cruise­schip­toe­rist: ‘Ze zijn de kers op de taart’

12:00 Al maanden ontbreken ze in het stadsbeeld van de Gelderse riviersteden: de cruiseschip-toeristen. Zodra in maart het cruise-seizoen opent, nemen de trossen toeristen in andere jaren week in week uit voorzichtig de loopplank van de gigantische cruiseschepen.