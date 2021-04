Actievoerende Vijverhorst-bewoners krijgen ‘goedmaker’ van 500 euro van verhuurder Portaal

De bewoners voerden sinds begin maart actie, onder meer met spandoeken met teksten als ‘Portaal laat ons in de kou staan’. Al bij de eerste protesten gaf de verhuurder toe begrip te hebben voor de klachtenregen van de huurders. Nieuw waren de bezwaren ook niet. Al in 2015 kregen de huurders voor vergelijkbare grieven gelijk van de huurderscommissie.



Verouderde verwarmingsketel

Door een verouderde verwarmingsketel is het al veel langer niet mogelijk de 46 jaar oude flatwoningen van voldoende warmte te voldoen. Tijdens de afgelopen koude winter en met de vele thuiswerkers in coronatijd cumuleerden de klachten, waarop de bewoners besloten gezamenlijk een vuist te maken.



De SP met de raadsleden Yurre Wieken en raadslid Biljana Markovic namen de taak op zich om de protesten in goede banen te leiden. Begin maart maakte bewoonster Lonneke Klomp aan De Gelderlander duidelijk dat de rand van de emmer was bereikt: ,,Steeds is ons door Portaal beloofd dat er snel wat aan gedaan zou worden. Maar tot nu is dat dus niet gebeurd. We zitten alweer deze hele winter continu met de winterjas aan in onze huizen. We moeten een das om en handschoenen aan.”