Action in Nijmeegse Groenestraat is weer dicht

‘Bang dat we dicht gaan’

Lang zal de winkel niet open zijn, denkt een medewerkster. ,,Ik ben bang dat we dicht gaan. Andere filialen zijn al dicht.” In grote haast hebben ze deze woensdagochtend alle winkelschappen met niet-essentiële artikelen afgeschermd met plastic en rood-witte linten. In het filiaal lopen een paar klanten, de een pakt flessen Glorix van het schap, de ander toiletpapier en een derde neust bij de huishoudelijke artikelen rond. Druk is het niet. ,,Vijfentwintig klanten in een uur tijd. Terwijl het normaal een gekkenhuis is.”

Wibra toch dicht

De Wibra in hartje Nijmegen zou deze woensdag ook open gaan, zo was ‘s ochtends aangekondigd. ,,Om half één,” zegt een medewerkster van de zaak aan de Burchtstraat. Een man in een scootmobiel staat al voor de winkeldeur. Als het half één is, stopt ook de auto van de gemeentelijke handhavers voor de winkeldeur. ,,We gaan tot nader bericht niet open,” zegt dezelfde medewerkster.



Er is nog overleg. Ze heeft deze ochtend allerlei schoonmaakartikelen in de winkelschappen vooraan gezet. In grote haast is dinsdag alles in de zaak afgeplakt wat niet-essentieel is: jassen, broeken en andere kleding. ,,Dat werkt toch niet: klanten gaan toch rommelen in de rekken. Ik zie het niet gebeuren dat we open gaan. We gaan opruimen: de kerstspullen in dozen pakken, vegen, we hebben nog wel vijf weken werk.”



Het briefje kan van de winkeldeur, het briefje met de mededeling ‘In deze winkel kunt u uitsluitend essentiële artikelen kopen zoals: schoonmaakartikelen, lichaamsverzorging, etenswaren, dierenvoeding.’