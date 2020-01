Action in Nijmegen Dukenburg overvallen

De politie is op zoek naar twee mannen, zo is te lezen in een Burgernet-melding. De mannen dragen allebei een zwarte jas en spijkerbroek. De één zou dikker zijn dan de ander. In de melding wordt verder benadrukt de mannen zelf niet te benaderen, maar de politie te bellen.



Bij de Action wordt op dit moment onderzoek gedaan door de politie. Het is onbekend wat er buit gemaakt is.