Action na overval Dukenburg: ‘Enorm geschrokken maar gelukkig niemand gewond’

VIDEONIJMEGEN - Het personeel van de Action in winkelcentrum Dukenburg is enorm geschrokken van de gewapende overval , vrijdagochtend. ,,Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen”, zegt een woordvoerster van het winkelconcern. ,,Maar we hebben wel meteen hulp gestuurd om de medewerkers bij te staan. Daar is zeker aandacht voor.”

De overvallers drongen tussen zeven en half acht via de achterzijde de winkel binnen nadat de vrachtwagen was gearriveerd om nieuwe winkelvoorraad te lossen. Daarna bedreigden ze het personeel met een steekwapen en gingen ze er met een onbekende buit vandoor.



Het is een overvalmethode die voor zover bekend niet eerder bij de Action is toegepast. De winkelketen had afgelopen jaren met name in Noord- en Zuid-Holland te maken met meerdere overvallen, maar die gebeurden tijdens openingstijd.

Veel preventieve maatregelen

,,Gezien het groot aantal filialen in Nederland – bijna vierhonderd – valt het aantal overvallen bij ons gelukkig mee”, zegt de woordvoerster. ,,We doen er ook veel aan om overvallen te voorkomen. Zo hebben we overal veel camerabewaking, waardoor overvallers vrijwel altijd in beeld komen. Daarnaast hebben we preventieve maatregelen, protocollen en duidelijke instructies voor onze medewerkers. Die zijn getraind en weten hoe ze moeten handelen bij een overval, waarbij het vooral belangrijk is dat hen niets overkomt. Want dat willen we te allen tijde voorkomen.”



Volgens de woordvoerster zorgt Action ervoor dat er altijd weinig contant geld in de winkels is. ,,Er valt bij ons niet zo veel te halen. De schade is vaak groter dan de buit.”

