Activiste Natallia keert vanuit het veilige Nijmegen ongerust terug naar Rusland: ‘Ik val op vrouwen, daar kan ik niet over praten’

Zorgen over haar veiligheid heeft ze altijd wel, maar Nataliia Donskova stapt straks helemaal een ongewisse tijd in. Dan vliegt ze van Nijmegen terug naar huis, naar Rusland, waar de overheid nieuwe regels in de maak heeft waardoor ze in de gevangenis kan belanden.



De 37-jarige Donskova is sinds 1 oktober in 'shelter city’ Nijmegen om te leren van Nederland en een adempauze te nemen van haar werk als mensenrechtenactiviste en journalist. Ze schrijft over zwangere vrouwen en jonge moeders in de Russische gevangenissen en de LHBT-gemeenschap in haar land. ,,Ik focus me op discriminatie en sociale stigma's.”



De Nijmeegse rust doet haar goed, zegt ze. ,,Het is hier veilig, ik vind de stad leuk en het weer is goed. Ik kom uit een plaats waar het nu -15 graden is. Voor mij is het hier zoals in de zomer.” De bedoeling van het verblijf in de stad is dat ze straks opgeladen verder kan gaan met haar werk.