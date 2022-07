Activisten ketenen zich vast in banken Arnhem en Nijmegen: ‘Stop met financieren olie-industrie’

IJshockey­ploeg Nijmegen Devils gaat met clubicoon Danny Cuomo de eredivisie in

NIJMEGEN/MALDEN – Maldenaar Danny Cuomo (67) is de nieuwe coach van Nijmegen Devils. Het clubicoon van de Nijmeegse ijshockeyequipe schuift door vanuit de jeugdopleiding en gaat met de kampioen van de eerste divisie nu de eredivisie in. In Nijmegen volgt hij Eric Mater op.

11:47