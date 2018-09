Activisten willen 'Vol is vol' op Waalbrug: 'Links mag alles, wij niets'

Studenten bezorgen drank, lachgas en shisha aan huis

7:55 NIJMEGEN - 's Avonds laat zin in een likeurtje, lachgas of een waterpijp? Kan sinds woensdag worden besteld bij een nieuwe thuisbezorgsite in Nijmegen. Anders dan een avondwinkel mag een webwinkel dat gewoon, zegt een gemeentewoordvoerder. Zolang het maar niet om sterke drank of drugs gaat.