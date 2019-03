Advies: ijsbad en artsen bij festivals en hardloopwedstrijden

Nijmege­naar (22) verdacht van diefstal auto die crashte in voortuin

3 maart De automobilist die zaterdagochtend een ravage veroorzaakte in de Leliestraat in Zwolle, reed in een gestolen auto. Een 22-jarige man uit Nijmegen wordt ervan verdacht in de nacht van vrijdag op zaterdag de wagen te hebben gestolen aan de Molenweg, iets verderop in de wijk Assendorp.