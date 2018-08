Advocaat: 'Aanval op Danny M. is als schieten in eigen voet'

NIJMEGEN - Inez Weski, de raadsvrouw van de bedreigde Nijmegenaar Danny M., waarschuwt het criminele circuit hem 'niet te verwijderen': ,,Zonder cliënt is er geen procedure. Actie ondernemen tegen hem is dus contraproductief en als het schieten in eigen voet.'’

Concrete dreiging

Vorige week woensdag kregen M. en zijn gezin te horen dat ze na hun vakantie niet meer welkom waren in hun woning in de Nijmeegse wijk Hegdambroek. Volgens de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zijn er concrete aanwijzingen dat criminelen een aanslag op de Nijmegenaar willen plegen. Daarbij zouden niet alleen hij, maar ook zijn gezin en omwonenden gevaar lopen. De riante, vrijstaande woning is door de gemeente hermetisch afgesloten, M. verblijft inmiddels op een onbekend adres buiten de stad.

'Justitie ging in de fout'

De Nijmegenaar wordt door justitie beschouwd als de 'telefoonleverancier van de onderwereld'. M. verkocht telefoons waarop versleutelde berichten via servers in Canada verstuurd konden worden. De mobieltjes vonden gretig aftrek in het criminele circuit. In 2016 lukte het justitie toch om de servers in Canada te kraken. Dat leverde veel belastend materiaal op en zorgde ervoor dat justitie enkele criminele kopstukken achter de tralies kreeg. Sindsdien geldt M. als aangeschoten wild.

Volgens Weski is er het nodige aan te merken op de wijze waarop justitie te werk is gegaan. De wijze waarop de servers in Canada zijn gekraakt, is volgens haar onwettig en onbetrouwbaar: ,,En juist in de procedures tegen Danny M. kan die onwettigheid en onbetrouwbaarheid het meest succesvol worden bestreden."