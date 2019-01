Advocaat van slachthuis Hilckmann sluisde ruim miljoen weg naar rekening eigen kantoor

UPDATE Vrouw (26) gewond na steekinci­dent in woning, drie andere vrouwen aangehou­den

10:48 NIJMEGEN - Bij een steekincident in de Ziekerstraat in Nijmegen is woensdagavond een vrouw (26) uit Hannover gewond geraakt. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Het gaat om twee vrouwen (30 en 31) uit Nijmegen en een vrouw (30) zonder vaste woon- of verblijfplaats.