Advocaat van slachthuis Hilckmann voor tuchtrechter

video Luidruch­tig Nijmeegs speelveld­je is opeens wereld­nieuws: ‘Een herkenbaar en universeel probleem’

10 juli NIJMEGEN - BBC World aan de lijn. Of we een toelichting willen geven op die merkwaardige kwestie over een speelveldje in Nijmegen. Of hoe heet die stad? ,,Just to be sure: It is in the Netherlands, right?”