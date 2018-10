NIJMEGEN - Ook Nijmegen-Oost en het centrum van de stad worden de komende weken voorzien van AED's in de openbare ruimte. ,,We gaan er om te beginnen 9 ophangen’’, zegt Peter Saras van de stichting AED Dukenburg. ,,Ook aan de buitenmuur van het stadhuis wordt een nieuw exemplaar geplaatst.’’

AED's zijn apparaten waarmee een elektrische schok kan worden toegediend bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Ze kunnen worden bediend door zowel medisch personeel als door getrainde vrijwilligers die zijn aangesloten bij een telefonisch alarmeringssysteem (via de centralist van 112). In de Nijmeegse stadsdelen Dukenburg en Lindenholt hangen inmiddels 38 AED's aan buitenmuren bij onder meer wijkcentra, fysiotherapeuten, scholen en particulieren. Vooral dankzij Saras en zijn stichting.

Al jaren droomt hij ervan ook andere delen van de stad van de hartapparaten te voorzien. ,,Dat ideaal komt nu dichterbij. Samen met de gemeente hebben we de stad opgedeeld in vijf stadsdelen: Dukenburg/Lindenholt, Oost- en centrum, West, Noord en Zuid. in Nijmegen-Oost gaan we samenwerken met het Rode Kruis. Verder hangen er inmiddels drie AED's in Nijmegen-West en wordt er gewerkt aan meer. Volgend jaar gaan we ons richten op uitbreiding van de huidige 9 AED's in Zuid, ook de wijk Hazenkamp wil aansluiten.’’

Zorgenkindje

Nijmegen-Noord is nog een zorgenkindje, zegt Saras. ,,Daar hebben we nu 1 AED hangen, bij de Albert Heijn aan de Jonagoldstraat. Het is lastig om daar wat van de grond te krijgen, de bevolkingssamenstelling is wezenlijk anders: vooral jonge gezinnen die het erg druk hebben.’’

Saras en zijn stichting AED Dukenburg fungeren als aanjager voor heel Nijmegen; het streven is dat elk stadsdeel een eigen stichting krijgt die het beheer van de hartapparaten op zich neemt. ,,40 à 45 AED's per stadsdeel, dat zou mooi zijn’’, zegt Saras. In Dukenburg en Lindenholt is dat bijna verwezenlijkt: de Dukenburgse wijken Weezenhof en Zwanenveld krijgen er binnenkort respectievelijk 3 en 2 apparaten bij. ,,We weten dat we samen écht levens redden. Alleen al in Dukenburg is onze hulp dit jaar al 22 keer ingeroepen.’’