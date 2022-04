Afbreken gesprek met omstreden asfaltfabriek wekt verbazing: ‘Wat is belangrijker, gezondheid of poen?’

Folder met vergelij­king coronare­gels en Tweede Wereldoor­log krijgt geen staartje: vrijheid van meningsui­ting

ARNHEM/ NIJMEGEN - De mensen achter een huis-aan-huisfolder waarin coronamaatregelen worden vergeleken met situaties in de Tweede Wereldoorlog gaan vrijuit. Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch vroeg justitie onderzoek te doen naar de uitingen toen de flyer in de Gelderse hoofdstad en Nijmegen opdook, maar dat zegt niet over te gaan tot een strafproces.

20 april