‘Afbreken van Sprokkelbos was onnodig, gemeente Nijmegen wil geld geven voor opknap’

Auto door vuur verwoest in Nijmeegse wijk Zwanenveld

2 september NIJMEGEN - Aan de Zwanenveld 32e straat in Nijmegen is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto uitgebrand. Omwonenden hoorden rond 02.45 uur knallen en gingen poolshoogte nemen. Zij alarmeerden de brandweer.