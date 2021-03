Afdrogen en wegwezen: Erica Terpstrabad verandert in Kiss & Swim bij eerste zwemles in maanden

Kaartje scannen. Kind uitkleden op de tribune. En via de eenrichtingslooproute weer terug naar auto of fiets. Zwemles was voor ouders niet eerder zo efficiënt. Niets drie kwartier wachten in klamme chloordampen, maar even tijd voor wat snelle boodschappen. Na de les kunnen ze de kinderen via een andere ingang ophalen in de kleedruimte. Afdrogen, aankleden en wegwezen.



Voor Odiel (6) maken die strenge regels weinig uit. Ze kan niet wachten op haar eerste zwemles sinds december. ,,Ik ga voor diploma B.” Wat ze het meest heeft gemist? ,,Alles!” En weg is ze. Snel vanuit de bakfiets naar haar lesmaatjes in het bad.