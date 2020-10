Afgelast Molenhoeks Makkie gaat tóch door, race verspreid over 6 dagen

Eigenlijk had deze zondag het startschot voor ‘het Makkie’ door Molenhoek moeten schallen. Hadden dik 1.000 lopers zich in het Gelders-Limburgse grensdorp zullen melden om mee te doen aan de 5, 10 of 15 kilometer. En zouden talloze ren-fanaten zich kapot hebben gelopen om de snelste tijd te zetten op de zandbulten van de Heumense Schans. Maar niets van dat alles. Door corona dit jaar geen elfde editie van de wedstrijd die traditiegetrouw geldt als laatste testmoment voor de Zevenheuvelenloop. Of toch?

Molenhoeks Makkie gaat ‘digitaal’. Van maandag 19 tot en met zaterdag 24 oktober kan iedereen die dat wil meedoen aan de zogeheten ‘Go fit-20-variant’ van Molenhoeks Makkie. Met lintjes en krijtstrepen wordt het 5 kilometer-parcours uitgezet. Wie de route loopt en via telefoon of horloge de sportapp Strava aanzet komt alsnog in de uitslag te staan van de 2020-editie van het Makkie. De organisatie belooft zelfs prijzen voor de snelste drie mannen en vrouwen en de winnaars van de diverse leeftijdscategorieën.

‘Drukte in natuur te verwaarlozen’

,,Toch een elfde editie ja”, lacht Makkie-voorzitter Arthur Hofstad, die zondagmiddag met mede-bestuursleden lintjes en krijtstrepen uitzette om de hardlooproute zichtbaar te maken. ,,Zo’n Strava-variant haalt het natuurlijk niet bij de echte wedstrijd. Maar het is het beste wat we nu konden bedenken. Wij willen mensen stimuleren om juist in deze tijden te blijven bewegen. Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om het evenement op deze manier door te laten gaan.”

Bang dat het Makkie voor te grote drukte in de bossen rond Molenhoek zorgt, zegt de organisatie niet te zijn. ,,We hebben er goed over nagedacht en verwachten geen enorme toeloop", zegt voorzitter Hofstad. ,,Meedoen mag alleen bij daglicht. In het meest drukke scenario rekenen we op vier lopers per uur. Dat is te verwaarlozen en zal het niet lastiger maken om afstand te houden in de natuur.”

Volledig scherm Bestuursleden van Molenhoeks Makkie zetten de route uit voor de Strava-variant van de 'afgelaste' loopwedstrijd. © Gerard Verschooten