Afgelaste optocht Knotsenburg wordt niet op ander moment ingehaald

Uitstel vanwege Watersnoodramp

Het is voor het eerst in de historie van Knotsenburg dat er helemaal geen optocht is. In 1953 werd het evenement vanwege de Watersnoodramp in Zeeland en Zuid-Holland wel afgelast, maar later weer ingehaald. Onder de naam ‘Lentejool’ trokken er in het voorjaar alsnog carnavalisten door de straten van de stad. En het was ook nog eens heel druk: er kwamen volgens de overlevering 150.000 mensen op af.