Afgelaste Vierdaagse kostte nog 1,2 miljoen euro, maar wandelaars krijgen toch tientje extra terug

Gewoon doorlopen

Door donaties van wandelaars die het volledige inschrijfgeld schonken aan onze organisatie en alsnog vergaarde sponsorinkomsten en subsidies kwam er zo’n 1,53 miljoen euro binnen. Ook kon de organisatie gebruik maken van steunregelingen van de overheid. ‘Bij het opnieuw evalueren van de financiële situatie en het opmaken van de balans is gebleken dat het voor ons mogelijk is om bovenop het in juni geretourneerde bedrag nog eens 10 euro terug te geven.’

Goede gezondheid

De Vierdaagse-organisatie zegt op begrip te rekenen dat niet het volledige inschrijfgeld terugbetaald kan worden. Momenteel wordt hard gewekt aan scenario's die een Vierdaagse in 2021 mogelijk maken. Wanneer duidelijkheid komt over de editie van volgend jaar is afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona. ‘Wij doen in ieder geval ons best om de Vierdaagse in 2021 door te laten gaan. Wij hopen iedereen volgend jaar weer in goede gezondheid aan de start te mogen verwelkomen.’