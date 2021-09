Afghaanse vluchtelingen te gast op festival: ‘Goed om hen warmte te bieden in sombere tijd van hun leven’

Column Rob Jaspers Moreel kompas Dura Vermeer deugt niet

10 september Plots - na vooraf niet aangekondigde luchtmetingen - is gebleken dat de asfaltfabriek APN, onderdeel van het grote Dura Vermeer (omzet circa 1,5 miljard), veel te veel kankerverwekkende stoffen uitstoot. Dura heeft landelijk een goede naam, is duurzaam en vernieuwend bezig, is vaak gemeld. Maar tegelijk weet ik dat er al decennia in Nijmegen ‘gedoe is’ rond de asfaltcentrale aan de Energieweg door geluidsoverlast, te veel stank, uitstoot van gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen.