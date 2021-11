Afghanen over kritiek op Heumensoord: ‘We zeggen onze familie maar niet dat we hier in een tent slapen’

De 37-jarige Zia zul je niet snel horen klagen over de noodopvang in Heumensoord. Hij verblijft daar al vanaf de eerste week dat deze openging. ,,We zijn veilig, daar gaat het uiteindelijk om.’’

Bruls sluit ondanks kritiek langere noodopvang in Heumensoord niet uit: ‘Wat is het alternatief?’

Maar als hem gevraagd wordt of hij zich herkent in de kritiek van het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman over de opvang, is het antwoord volmondig ja. De kritiek van de instanties is onder meer dat het de evacués ontbeert aan privacy en dat er veel geluidsoverlast is. ‘Onder de maat', noemen ze de omstandigheden.