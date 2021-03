Afscheid van Lily de Vos (96), de zangeres van hét NEC-lied ‘Voor rood, zwart en groen’

VIDEONIJMEGEN - De Nijmeegse zangeres Lily de Vos is overleden. Ze is 96 jaar geworden, vrijdag is haar uitvaart in de Groenestraatkerk. Met haar heldere stem vertolkte zij in 1966 in het Goffertstadion in Nijmegen voor het eerst het NEC-lied: Voor rood, zwart en groen.