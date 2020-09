Afscheidsbrief van Nijmeegse verzetsman onthult aangrijpend verhaal: ‘Het is nu de 42ste zondag dat ik van huis ben’

,,Ze zocht in het telefoonboek of er nog een Will in Nijmegen woonde en vond een van mijn broers”, vertelt Joop Will (86) die zelf in Hillegom woont en nu de laatst levende zoon is. ,,Een ongelofelijke vondst. Te meer omdat de brief eigenlijk verkeerd gearchiveerd was, onder de meisjesnaam van mijn moeder die ook op de envelop stond.



De naam Will was geïnterpreteerd als voornaam. Wij hadden zijn brief tussen de gigantische hoeveelheid documenten in die archieven dus nooit gevonden. Toen we ervan hoorden, hadden wij net wat onderzoek gedaan naar wat mijn vader allemaal was overkomen, in welke kampen hij was geweest. We waren ook gaan kijken op die plekken in Duitsland. Dat zijn brief toen ineens boven water kwam was heel bijzonder.”