Afschuw om hakenkruizen en anti-Russische teksten op militaire begraafplaats op 4 mei: ‘Walgelijk’

Bekladdin­gen met hakenkrui­zen: provoceren­de pubers of na­zi-verheerlij­king? ‘Een swastika is áltijd reden tot zorg’

Hakenkruizen op verkiezingsposters in Bemmel, swastika’s op een rolluik in Ruurlo. In het hele land zijn er meldingen van bekladdingen met het omstreden symbool. Is het slechts kattenkwaad van een stelletje provocerende pubers? Of verheerlijken steeds meer jongeren het nazisme?

7 april