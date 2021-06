Afsluiting Waalkade zorgt voor knelpunt in Benedenstad: het is er héél krap voor vrachtwagens

De Nijmeegste Susan redt vrijwillig dieren, 24 uur per dag: ‘Mensen weten me altijd te vinden als er iets aan de hand is’

24 juni NIJMEGEN - In een serie interviews met bekende en onbekende inwoners, die in Nijmegen geboren en getogen zijn, gaat De Gelderlander op zoek naar ‘De Nijmeegste’. Vandaag deel 49: Susan Huurman, die zich al haar hele leven ontfermt over dieren in nood. Dat deed ze eerst bij de Dierenambulance, nu als zelfstandig vrijwilliger 24 uur per dag.