Afvalcentrale ARN in Weurt gaat meer energie leveren

NIJMEGEN - Biogas, zonnepanelen en misschien wel windmolens. De Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) in Weurt moet een grotere rol gaan spelen in het gasloos maken van het Rijk van Nijmegen en Maas en Waal door meer energie te gaan opwekken. Zo kan het de aangesloten acht gemeenten bijstaan om van het aardgas af te geraken de komende decennia.

Op het terrein zouden dan wel allerlei nieuwe installaties en infrastructuur gebouwd moeten worden. In veel gevallen kunnen er ook technische installaties gebouwd worden in de wijken en dorpen waar ze nodig zijn.

Dat komt naar voren in een onderzoeksrapport dat Berenschot heeft gemaakt in opdracht van de acht gemeenten, die zijn verzameld in de Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN). Berenschot schetst in het rapport enkele mogelijke toekomstbeelden. De gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten, Berg en Dal, Heumen, Mook en Middelaar, West Maas en Waal en Wijchen kiezen voor het scenario, waarbij ze niet alleen gezamenlijk het afval verwerken maar ook deels samen optrekken bij de veranderingen in de energievoorziening.

Er wordt al biogas gemaakt

,,We willen bekijken welke dingen we samen kunnen doen”, legt de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens uit. ,,Bij de ARN worden al veel grondstoffen hergebruikt. Er wordt onder meer biogas van gemaakt. Dat zou uitgebreid kunnen worden. Maar we kunnen ook denken aan zonnepanelen en waterstofinstallaties. We leggen dat daarom nu aan de gemeenteraad voor.”

De ARN kan ook een rol spelen in het opvangen van tijdelijke pieken in stroom- en watergebruik. ,,Tussen 7.00 en 10.00 uur ‘s ochtends kan er op sommige dagen een enorme piek ontstaan”, schetst directeur Gerard van Gorkum van de ARN. ,,Nu gebeurt dat bij aardgas automatisch en onzichtbaar, maar bij nieuwe energievormen moeten daar nieuwe voorzieningen voor getroffen worden. Ook als de zon niet schijnt, moet er warmte en elektriciteit zijn. Wij zouden ‘s nachts stoom in elektriciteit kunnen omzetten en het warme water opslaan tot in de ochtend.”

Quote Wij hebben nog 2,6 miljoen kuub biogas beschik­baar van aardgaskwa­li­teit Gerard van Gorkum, Directeur ARN