Afvalzak voor plastic gaat in Nijmegen geld kosten

‘Hoe kom je erbij een kwetsbare, oude vrouw op te lichten?’

11 juni NIJMEGEN - Een verslaafde, dakloze man trekt in bij een 87-jarige, dementerende vrouw in Nijmegen en gebruikt haar pinpas om zijn rekeningen te betalen en grote bedragen te pinnen. Als de bank wantrouwend wordt en de pas blokkeert, doet hij zich voor als de vrouw in een poging de blokkade eraf te krijgen.