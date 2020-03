Agent bijna van de sokken gereden in Nijmegen, dronken bestuurder vast voor poging doodslag

Wil (86) werd als kind misbruikt door een geallieer­de soldaat: ‘Dit heb ik nooit iemand verteld’

29 februari NIJMEGEN/BEUNINGEN - Ze zijn een vrijwel onzichtbare groep, de kinderen die in de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer werden van kindermisbruik. Erover praten was taboe. Ook Wil Elbers (86) uit Beuningen hield meer dan zeventig jaar zijn mond over de geallieerde die hem nachtenlang doodsbang maakte. Hij wil die stilte doorbreken. Dit is zijn verhaal.