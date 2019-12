Agent deelt foto van zoektocht naar bankpas in ernstig vervuilde woning in Nijmegen

updateNIJMEGEN - Een wijkagent in Nijmegen moest donderdagavond zoeken naar een bankpas in een woning in het centrum. Alleen: de klus was niet gemakkelijk, vanwege de enorme bende in het huis. De agent deelde de foto van de rotzooi via Instagram.